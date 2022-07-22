Синоптики предупреждают о сильном ветре

С 28 июля и до утра 29 июля в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется сильный северо-западный ветер, скорость которого составит 15-20, местами 23-25 м/с, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным синоптиков, с 27 июля и до конца третьей декады месяца в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди. Скорость западного ветра будет достигать 15-18, а 28 июля местами 20-25 м/с.

Также ожидается увеличение водности рек.