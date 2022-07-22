США могут разморозить счета Афганистана

США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов, заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест.

"США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, предоставив с августа 2021 года $1 млрд. Вашингтон также работает с Центробанком и правительством Афганистана по разморозке государственных средств", - сказал Вест на международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте.

Он заверил в приверженности США курса на стабилизацию экономики Афганистана. По словам дипломата, благодаря действиям международного сообщества удалось предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в Афганистане и пережить зиму.