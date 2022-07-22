В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Азербайджане Эгидиусом Навикасом.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул динамичное развитие дружественных отношений между двумя странами.

Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения и расширения сотрудничества в области фармацевтики.

«Помимо этого, в целях повышения эффективности здравоохранения двух стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов», - сказал он.