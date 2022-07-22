В Минздраве состоялась встреча с послом Литвы в Азербайджане фото
В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Литвы в Азербайджане Эгидиусом Навикасом.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул динамичное развитие дружественных отношений между двумя странами.
Указав на успешное сотрудничество во многих сферах, в том числе и в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев отметил, что есть большой потенциал для обмена опытом между национальными институтами общественного здравоохранения и расширения сотрудничества в области фармацевтики.
«Помимо этого, в целях повышения эффективности здравоохранения двух стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования, в том числе по обмену современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального образования медицинских специалистов», - сказал он.
В свою очередь, литовский посол отметил важность взаимных визитов высокого уровня в расширении двусторонних отношений. Напомнив, что в мае текущего года между Литовским университетом наук о здоровье (LSMU) и Азербайджанским медицинским университетом (АМУ) был подписан Меморандум о сотрудничестве, Навикас подчеркнул, что этот документ поспособствует расширению медицинского сотрудничества между странами. Выразив поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения в Азербайджане, посол отметил, что Литва готова всячески содействовать модернизации системы медицинского образования в Азербайджане в соответствии с признанными на международном уровне методологиями и стандартами.
На встрече также были обсуждены текущее состояние сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки и потенциальные возможности его развития.