Muğanbank отчитался о финансовом состоянии

В ОАО отметили, что незначительное уменьшение прибыли связано с увеличением резерва на возможные потери. Операционная прибыль, более точно отражающая результаты текущей хозяйственной деятельности банка, увеличилась более чем в 10 раз - с 768 тысяч манатов до 8 миллионов 67 тысяч манатов.

ОАО Muğanbank завершило первое полугодие 2022 года (январь-июнь) с чистой прибылью в размере 506 тысяч манатов. Аналогичный период 2021 года банк завершил с чистой прибылью в размере 556 тысяч манатов.

Рост доходов

Процентные доходы Muğanbank за первые 6 месяцев 2022 года увеличились на 5 миллионов 522 тысячи манатов, или 42,2 процента - до 18 миллионов 611 тысяч манатов по сравнению с первой половиной 2021 года. Непроцентные доходы составили 6 миллионов 227 тысяч манатов, или увеличились на 40,4 процента - до 21 миллиона 628 тысяч манатов.

С января по июнь 2022 года общий операционный доход (процентные и непроцентные доходы) Muğanbank составил 40 миллионов 239 тысяч манатов, а общие операционные расходы (процентные и непроцентные) - 32 миллиона 172 тысячи манатов. Поскольку доходы превысили расходы, операционная прибыль банка составила 8 миллионов 67 тысяч манатов. Так как банк направил из операционной прибыли 7 миллионов 562 тысячи манатов в резервы, он завершил первые 6 месяцев текущего года с чистой прибылью в размере 506 тысяч манатов.

Для сравнения: с января по июнь 2021 года общий операционный доход ОАО Muğanbank составил 28 миллионов 490 тысяч манатов, общие операционные расходы - 27 миллионов 722 тысячи манатов. Операционная прибыль составила 768 тысяч манатов. В резервы пошло 212 тысяч манатов. Чистая прибыль составила 556 тысяч манатов.

Резкий рост операционной прибыли

На фоне увеличения общих операционных доходов Muğanbank на 11 миллионов 749 тысяч манатов общие операционные расходы банка увеличились на 4 миллиона 450 тысяч манатов. В результате операционная прибыль банка увеличилась на 7 миллионов 299 тысяч манатов, или в 10,5 раза.

Увеличился кредитный портфель

По сравнению с концом 2021 года кредитный портфель ОАО Muğanbank (кредиты, выданные клиентам) увеличился на 27 миллионов 535 тысяч манатов, или на 6,9 процента, и на 30 июня 2022 года достиг 428 миллионов 596 тысяч манатов. В частности, портфель бизнес-кредитов увеличился на 14 миллионов 727 тысяч манатов - до 278 миллионов 598 тысяч манатов, портфель потребительских кредитов - на 10 миллионов 562 тысячи манатов - до 40 миллионов 178 тысяч манатов. Портфель ипотечных кредитов увеличился на 2 миллиона 246 тысяч манатов - до 109 миллионов 807 тысяч манатов.

На 30 июня 2022 года общие активы ОАО Muğanbank составляли 697 миллионов 666 тысяч манатов. Вклады физических лиц в Muğanbank выросли на 23 миллиона 884 тысячи манатов, или 8,5 процента - до 304 миллионов 702 тысяч манатов.

Увеличился общий капитал

На 30 июня 2022 года ОАО Muğanbank имело общий капитал в размере 103 миллионов 150 тысяч манатов. На 31 декабря 2021 года общий капитал банка составлял 101 миллион 866 тысяч манатов.