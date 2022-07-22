Иран о покупке Россией беспилотников

Член комиссии по энергетике парламента Ирана (Меджлиса) Хади Бейгинежад в интервью IRNA, комментируя просьбу России о покупке иранских беспилотников, заявил, что военная связь между Ираном и Россией нарушила политические уравнения на международной арене.

Он сообщил об усилении мощи беспилотников Ирана в области сдерживания, отметив, что это очень важно для обеспечения безопасности страны. «Американцы признают усиление иранских беспилотников. Противостояние такой мощи им стоит дорого. Также сотрудничество Тегерана и Москвы по политике и безопасности является очень значимым в регионе», - добавил Хади Бейгинежад.