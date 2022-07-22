В Москве назвали виновного в кризисе между Россией и Израилем

Россия не является инициатором усложнения двусторонних отношений с Израилем, заявила в эфире телеканала "Соловьев Live" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, в последние месяцы мы слышали на уровне заявлений абсолютно неконструктивную и, самое главное, необъективную риторику со стороны Тель-Авива", - сказала она.

Захарова также отметила, что антироссийские оценки со стороны руководства Израиля были оформлены исключительно в проукраинскую сторону не в плане украинского народа, а только поддержки украинских властей. "Когда сейчас мы слышим комментарии руководства этой страны, что некоторые действия России на двустороннем треке могут повлиять на отношения, хочется задать вопрос, не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления на протяжении этих месяцев уже повлияли на двусторонние отношения", - отметила она.

При этом Захарова не упомянула фамилии "этих самых людей из руководства Израиля".