Партия Пашиняна за переговоры с Азербайджаном

Армения не намерена отказываться от переговоров с Турцией и Азербайджаном. Как сообщают «Новости Армения», об этом в Национальном собрании на пресс-конференции заявил член армянской делегации в ПА ОБСЕ, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Депутат напомнил, что на прошлогодних парламентских выборах правящая партия «Гражданский договор» провозгласила повестку мира в регионе Южного Кавказа. «Повестка мира предполагает, что Армения должна нормализовать свои отношения с соседями. Поэтому для достижения указанной цели мы существенно расширим свои усилия.

Это в конечном итоге позволит установить в регионе мир, и эпоха мира, наконец, сможет полноценно реализоваться. Приостановление же процесса нормализации отношений в определенный момент контрпродуктивно, особенно с точки зрения нашей стратегии и дальнейшего видения. Так что нет. Подобного желания у нас нет», - подчеркнул Ханданян, добавив, что они продолжат сотрудничество со всеми партнерами.