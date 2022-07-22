Центробанк США беззащитен перед Китаем?
Федеральная резервная система США не может защитить от китайских хакеров и шпионов инсайдерскую информацию об экономике и денежно-кредитной политике Вашингтона, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В докладе, подготовленном республиканским аппаратом Сената Соединенных Штатов, делается акцент на том, что ФРС не имеет систем противодействия КНР. Исследователи использовали отчеты самого Центрального банка, которые были опубликованы в последние годы.
Больше десяти лет Китай через сеть своих информаторов собирает инсайдерскую информацию об экономике и денежно-кредитной политике Штатов.
В отчете указывается, что в Центральном банке США и других независимых банковских организациях работает множество людей, имеющих связь с Китаем. Через них, по словам авторов доклада, Китай пытается влиять на ФРС.
Под подозрением все, кто ездил или обучался в Китае, имеет там семью или получал гранты от правительства КНР. Председатель ФРС Джером Пауэлл отверг все утверждения об уязвимости банковской системы. «Мы с уважением отвергаем любые предложения об обратном», - сказал он.
В отчете утверждается, что ФРС следует усилить свои контрразведывательные усилия и более тесно сотрудничать с ФБР.