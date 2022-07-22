Центробанк США беззащитен перед Китаем?

Федеральная резервная система США не может защитить от китайских хакеров и шпионов инсайдерскую информацию об экономике и денежно-кредитной политике Вашингтона, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В докладе, подготовленном республиканским аппаратом Сената Соединенных Штатов, делается акцент на том, что ФРС не имеет систем противодействия КНР. Исследователи использовали отчеты самого Центрального банка, которые были опубликованы в последние годы.

Больше десяти лет Китай через сеть своих информаторов собирает инсайдерскую информацию об экономике и денежно-кредитной политике Штатов.