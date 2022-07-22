Начал работу мониторинговый центр по вывозу зерна из Украины
В турецком Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров из Украины. Об этом накануне сообщило Минобороны Турции.
Указано, что в понедельник глава ведомства Хулуси Акар встретился с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
"Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается", – подчеркнул Хулуси Акар.
Он также положительно оценил сообщение о начале отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль как можно быстрее отправился.
"Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках перевозок", - заверил он.