Начал работу мониторинговый центр по вывозу зерна из Украины

В турецком Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров из Украины. Об этом накануне сообщило Минобороны Турции.

Указано, что в понедельник глава ведомства Хулуси Акар встретился с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

"Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается", – подчеркнул Хулуси Акар.