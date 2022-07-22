Во Франции взялись за российских олигархов

Французская прокуратура расследует дело о приобретении российскими олигархами недвижимости в стране. По мнению прокуроров, российские олигархи замешаны в коррупции и отмывании денег, пишет Bloomberg и другие зарубежные СМИ.

Имена олигархов не раскрываются. Сейчас правоохранители выясняют, каким образом россияне накопили деньги и смогли купить дорогую недвижимость во Франции.

После начала войны между Россией и Украиной французские власти заморозили €22 млрд евро, принадлежащих Центробанку РФ. Также были арестованы виллы, счета и яхты российских олигархов на €850 млн, отчитывался еще в марте министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.