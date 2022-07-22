Кремль: Москва примет меры, если Финляндия ограничит выдачу виз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно отреагирует и примет меры, если Финляндия ограничит выдачу виз россиянам. Он добавил, что в Кремле надеются, что этого не произойдет, пишут российские СМИ.

«Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры, ответную реакцию», - сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.