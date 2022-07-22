«Турция нацелена на полноправное членство в Евросоюзе»

Заместитель министра иностранных дел и постпред Турции при Евросоюзе Фарук Каймакджи заявил, что отношения Анкары с Брюсселем не ограничиваются совместными проектами, и главной целью для Турции остается полноправное членство в Европейском союзе. Как сообщает Anadolu, об этом он сказал по итогам заседания по обсуждению проекта «Общая проблема - различные культурные перспективы» в Анкаре.

По его словам, диалог гражданского общества очень важен с точки зрения развития отношений между Турцией и ЕС. Он отметил, что представительство Турции в ЕС продолжит поддерживать гражданское общество. Каймакджи также рассказал о важности отношений между Турцией и ЕС.

«Отношения Анкары с Брюсселем не ограничиваются лишь совместными проектами, главной целью Турции является полноправное членство в ЕС. В этот период Турция планирует расширить сотрудничество с ЕС во всех областях, начиная от обновления Таможенного союза, введение безвизового режима, до безопасности и обороны. Турция и впредь будет действовать со всей решимостью», - сказал он.