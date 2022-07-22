Новые учения ОДКБ

С 2 по 5 августа на территории Кыргызстана пройдут тактико-специальные учения спецподразделений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сообщение об этом размещено на сайте организации.

Войска спецназначения отработают «задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению». С ними будут работать подразделения МЧС. Они отработают задачи по ликвидации последствий, которые могут возникнуть в ходе антитеррористической операции.

6 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что в будущем нельзя исключать использование миротворцев из стран ОДКБ на территории Украины. Последний раз войска ОДКБ действовали в январе 2022 года на территории Казахстана.

В ОДКБ входят Россия, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения.