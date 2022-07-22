Сурово наказывают еще одну группу сотрудников Эльдара Махмудова

В Бакинском военном суде продолжились слушания по уголовному делу экс-начальника Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех сотрудников этого управления - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.

Напомним, что хотя громкий процесс открыт для общественности, представителей прессы в зал суда не пускают. По этой причине журналистам приходится получать информацию от потерпевших и их адвокатов.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе сегодняшнего заседания выступил прокурор, который потребовал приговорить Мовлама Шихалиева к 14 годам лишения свободы, Вюсала Алекперова и Ясина Мамедова - к 12 годам, Сахиба Алекперова - к 10 годам.

Судебный процесс продолжится 30 июля.