В центре Баку у женщины вырвали сумку с 23 тысячами манатов

У Бакинского железнодорожного вокзала произошла кража. Сообщается, что жительница Баку Э.Умудова обратилась в колл-центр МВД «102», сообщив, что незнакомый мужчина, применив силу, вырвал у нее сумку и убежал.

В сумке у женщины было 5500 манатов и 10 200 долларов США.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления жителя города Нефтчала А.Акперова. Во время обыска у него были обнаружены и изъяты героин и метамфетамин.

Расследование по факту продолжается.