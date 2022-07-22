Генпрокуратура заявила о задержании судьи-взяточника
В Азербайджане арестован бывший судья, обвиняемый в получении взятки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Было отмечено, что по поступившим в Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство юстиции материалам по факту необоснованного назначения пенсий незаконными постановлениями, принятыми Сумгаитским городским судом, возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Следствием установлено, что Ильяс Махмудов, занимавший в 2008-2019 годах должность судьи Сумгаитского городского суда, в обмен на принятие заведомо несправедливого решения об удовлетворении требований истцов по различным гражданским делам, находящимся в его производстве, вымогал у отдельных лиц деньги в виде взяток, в связи с чем в 2 случаях заведомо вынес несправедливое решение.
Кроме того, Ильясу Махмудову удалось добиться включения заведомо ложных сведений в 25 постановлений, принятых в период его работы для представления в соответствующие структуры незаконных судебных актов, устанавливающих юридически значимые факты, связанные с определением трудового стажа и инвалидности.
Также были выявлены обоснованные подозрения в причинении значительного ущерба интересам государства, повлекшего за собой тяжелые последствия, в результате чего выплата пенсий, назначенных на незаконных основаниях, составила в общей сложности 243 тысячи 441 манат.
На основании собранных доказательств Ильясу Махмудову было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 295.1 (заведомо несправедливый приговор, постановление, постановление или бездействие), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество).