Генпрокуратура заявила о задержании судьи-взяточника

В Азербайджане арестован бывший судья, обвиняемый в получении взятки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что по поступившим в Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство юстиции материалам по факту необоснованного назначения пенсий незаконными постановлениями, принятыми Сумгаитским городским судом, возбуждено и расследуется уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Следствием установлено, что Ильяс Махмудов, занимавший в 2008-2019 годах должность судьи Сумгаитского городского суда, в обмен на принятие заведомо несправедливого решения об удовлетворении требований истцов по различным гражданским делам, находящимся в его производстве, вымогал у отдельных лиц деньги в виде взяток, в связи с чем в 2 случаях заведомо вынес несправедливое решение.