Украинский беспилотник атаковал Брянск: есть погибший и пострадавшие

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на склад временного хранения (СВХ), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал Богомаз в Telegram.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.