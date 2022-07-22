Украинский беспилотник атаковал Брянск: есть погибший и пострадавшие
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на склад временного хранения (СВХ), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Взрывное устройство было сброшено на СВХ, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное". К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал Богомаз в Telegram.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших.