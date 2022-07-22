Россия выйдет из проекта МКС

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», - сказал Юрий Борисов президенту РФ.

По словам главы корпорации, к этому времени начнется развертывание национальной орбитальной станции. Это станет главным приоритетом Роскосмоса на ближайшие годы.