Очередной успех студентов UNEC: стартапы приняты в крупнейших компаниях мира

Проект Guidera, подготовленный студентами 4-го курса Международной школы экономики (ISE) Идраком Атакишили и Туралом Салмановым, выбран из числа 3 000 претендентов из свыше 30 стран.

Guidera - это платформа, которая предлагает практические курсы и программы виртуальной стажировки в виде пакета под названием NanoMaster, созданного ведущими компаниями на местном рынке. Целью проекта является подготовка специалистов, которые смогут удовлетворить потребности компаний - работодателей на рынке труда, в то же время эффективно управляя рабочей силой, уменьшить безработицу. В программах NanoMaster предусмотрено также применение теоретических знаний на практике в производственных программах компаний.

В течение программы студенты получат обучение и менторскую поддержку от учредителей и директоров Genesis Tech, а также экспертов Meta, Amazon Web Services (AWS), Horizon Capital, Flyer One Ventures, AppsFlyer, Awesonic, Notion, Legal Nodes, Zendesk, Customer.io и др.

Дополнительно студенты смогут получить сертификат Meta Blueprint, кредит AWS в 10 тысяч долларов США от компании Amazon для развития продукции и во время Pitch Day представить бизнес-идеи в фонды VC.

Проект Guidera также принят в программу Инкубации Азербайджанского международного банка.