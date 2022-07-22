Германия может спать спокойно: Эльчин Агаев в руках полиции

Ранее haqqin.az писал о том, что 18 июня в городе Каллеталь-Штеммене Эльчин Агаев ворвался в дом своей бывшей девушки 24-летней Ольги и зарубил топором ее нового возлюбленного 39-летнего Андрея Ф. Предполагается, что после начала войны в Украине Эльчин и Ольга вместе бежали из этой страны. При помощи местных жителей они смогли найти жилье. Однако вскоре отношения между ними испортились и Ольга прогнала Агаева из дома.

Отметим, что, как писал haqqin.az, огромные силы немецкой полиции были мобилизованы для поимки Э.Агаева.

Накануне немецкие СМИ заявили о задержании уроженца Азербайджана 36-летнего Эльчина Агаева, подозреваемого в жестоком убийстве.