Лукашенко: украинцы сами поджигают поля с зерном «ради страшной картинки»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама «поджигает боевыми вертолетами» собственные поля с зерновыми. Слова Лукашенко приводит «БелТА».
Белорусский лидер уверен, что украинцы «сами жгут свои поля для создания «страшной картинки».
«Критическая ситуация на мировом продовольственном рынке лишь усугубляется. Кадры пшеничных полей, что горят, специально подожженные боевыми вертолетами наших южных соседей ради страшной картинки, никому не добавляют оптимизма», - сказал Лукашенко.