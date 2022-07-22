Лавров: Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса с Киевом. Об этом, как пишут российские СМИ, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в городе Уганды Энтеббе.

При этом он добавил, что "США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться" с Россией на основе предложений, обсуждавшихся в Стамбуле.