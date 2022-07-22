Визит Пелоси на Тайвань: Китай пригрозил США военным ответом

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй пригрозил жесткими мерами, если представитель Конгресса США Нэнси Пелоси посетит остров Тайвань. Об этом сообщают российские СМИ.

«Если Соединенные Штаты предпримут такой односторонний шаг, китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим. Мы обязательно примем жесткие и эффективные меры, обеспечим провал любых попыток внешнего вмешательства, положим конец любым намерениям тайваньских сепаратистов отмежеваться от Китая», - сказано в заявлении.

По мнению Тань Кэфэя, визит спикера Палаты представителей в Тайбэй «нанесет серьезный удар по китайско-американским отношениям». «Мы будем твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность нашей страны», - заявил он.