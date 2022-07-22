Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Евросоюз (ЕС) продлил действие санкций, введенных в отношении России из-за войны в Украине, до 31 января 2023 года, сообщает Совет ЕС.
«Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной войны России против Украины», - говорится в пресс-релизе.