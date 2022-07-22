Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву
Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким рассказала о том, что политический деятель прибыл в Москву для переговоров об энергополитике, пишет Der Tagesspiegel.
Это уже второй визит экс-канцлера ФРГ в Российскую Федерацию с начала войны в Украине. Ранее сам политик говорил о том, будто приехал в Москву на отдых. «Он не в отпуске, он будет вести переговоры об энергетической политике в Москве», - поделилась подробностями его жена.
Известно, что неподалеку от отеля, в котором остановился Шредер, расположена штаб-квартира одной из российских нефтяных компаний. Когда на это указали представители средств массовой информации, политик ответил: «Неужели? О да, верно, вы правы».
Шредер, который занимал должность в период с 1998 по 2005 годы, также высказывал свою позицию в связи с войной в Украине. Политик призывал к продолжению диалога с Москвой и не исключил разговор с президентом России Владимиром Путиным. Бывший немецкий канцлер указывал на то, что украинский кризис следует решать дипломатическим путем.