Жена Шредера раскрыла истинную цель его визита в Москву

Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со-Ён Шредер-Ким рассказала о том, что политический деятель прибыл в Москву для переговоров об энергополитике, пишет Der Tagesspiegel.

Это уже второй визит экс-канцлера ФРГ в Российскую Федерацию с начала войны в Украине. Ранее сам политик говорил о том, будто приехал в Москву на отдых. «Он не в отпуске, он будет вести переговоры об энергетической политике в Москве», - поделилась подробностями его жена.