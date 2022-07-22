Rolls-Royce возглавит этнический турок
Компания Rolls-Royce назначила нового генерального директора. Им станет бывший исполнительный директор нефтяной компании BP Туфан Эргинбилгич, сообщила компания на своем сайте.
Он вступит в должность 1 января 2023 года после ухода в отставку нынешнего генерального директора Уоррена Иста.
Британская инженерная группа, которая работает в оборонном и энергетическом секторе, сообщила, что Туфан Эргинбилгич является гражданином Великобритании и Турции.
Оклад нового генерального директора составит 1,25 миллиона фунтов стерлингов, сообщила Rolls-Royce, и он также получит акции компании двумя траншами стоимостью 3,75 миллиона фунтов каждый.