Иран нарастил доходы от экспорта нефти на 580%

Доходы Ирана от экспорта нефти за последние четыре месяца 2022 года увеличились на 580%, сообщил официальный представитель правительства Ирана по экономическим вопросам Ахсан Хандузи, передает IRNA.

По иранскому календарю год начался 21 марта 2022 года. За четыре месяца, начиная с этой даты, доходы от экспорта нефти возросли на 580% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. По словам Хандузи, увеличение доходов связано с ростом нефтяного экспорта, а также с изменением валютного курса внутри страны в рамках госбюджета.

Ранее власти Ирана приняли решение об отказе от использования для экспортно-импортных операций фиксированного курса доллара США, который официально был в 5-6 раз ниже, чем рыночный.