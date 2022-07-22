Убивший возлюбленную Джафарзаде предстанет перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начинается суд над Асафом Джафарзаде, обвиняемым в убийстве возлюбленной.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело ведет судья Расим Садыхов. Подготовительное заседание суда назначено на 9 августа.

Отметим, что 7 февраля текущего года в Гарадагской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту обнаружения тела 39-летней матери двоих детей Ганаат Фармановой со следами насилия в доме, в котором она проживала.

Следствие установило, что 43-летний Асаф Джафарзаде, знакомый женщины, умышленно убил Ганаат Фарманову, нанеся ее многочисленные ножевые ранения во время конфликта на личной почве.