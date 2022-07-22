Бейбутов покупал наркотики в соцсетях и заставлял других их продавать

Напомним, в результате полицейской операции, проведенной в начале этого года в бакинских поселках Шувелан, Бина, Гала и Мардакян, были задержаны 9 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков. В ходе проведенного расследования было установлено, что Немат Бейбутов создал преступную сеть по продаже наркотиков в Хазарском районе Баку и привлек к этой работе других лиц.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Азад Меджидов.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу жителя Баку Немата Бейбутова, обвиняемого в угрозах с целью принудительного сбыта наркотиков.

По словам Бейбутова, он покупал наркотики через интернет у гражданина одной из зарубежных стран, с которым познакомился через соцсети.

Сообщается, что Бейбутов постоянно угрожал и оказывал давление на членов сети с целью сбыта наркотиков.

У обвиняемого и его подельников было обнаружено большое количество героина и метамфетамина. Задержанные признались, что занимались незаконным оборотом наркотиков.