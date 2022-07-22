Минздрав о ситуации с коронавирусом: жестких мер не ожидается

«Хотя в стране наблюдается отрицательная динамика числа новых заражений коронавирусом, мы пока не видим слишком быстрого роста». Об этом в интервью АПА заявил эксперт-инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация находится на контролируемом уровне.

«С другой стороны, большинство случаев заболевания легкие, число госпитализаций невелико. Учитывая, что то же самое происходит и в странах, где ранее ухудшалась эпидемиологическая ситуация, число тяжелых форм заболеваний и смертельных случаев, применение жестких мер пока не представляется реальным. Использование медицинских масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер, и я думаю, что вопрос о том, будет ли оно обязательным, станет известно осенью», - сказал он.