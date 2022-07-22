Эрдоган и Путин проведут переговоры в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с однодневным визитом Сочи 5 августа, где намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Турции.

"Президент Эрдоган отправится с однодневным визитом в Сочи. В рамках визита он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. На переговорах планируется обсудить двусторонние и региональные вопросы, отмечается в релизе.

Эрдоган и Путин 19 июля встречались в Тегеране на полях саммита астанинской "тройки".