Армия обороны Израиля готовится к ракетным обстрелам газовых платформ
Уровень готовности в израильской системе безопасности повышен в связи с проблемами и задержками в переговорах между Ливаном и Израилем по разграничению морской границы, активизации работ на газовом месторождении «Кариш» и намерении начать добывать там газ уже в сентябре, пишут «Детали».
Как отмечает издание, в целях защиты израильских буровых установок и интересов в морском пространстве был создан многосторонний форум, в который вошли представители Министерства обороны, ВМС, оперативного отдела Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ВВС, Северного округа ЦАХАЛ, а также разведслужб. Его цель - подготовиться к возможности того, что «Хезболла» попытается инициировать военные действия или провокации, чтобы спровоцировать Израиль или помешать добыче природного газа. Источники подчеркнули, что глава военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива выделил силы и ресурсы для борьбы с угрозами на морской арене и для защиты экономических вод.
Отмечается, что в последние месяцы Военно-морские силы (ВМС) провели несколько учений, в ходе которых различные подразделения отрабатывали угрозу обстрела крылатыми ракетами, высокоточными ракетами и реактивными снарядами. В ближайший месяц должны состояться еще одни крупные учения, которые будут моделировать экстремальные сценарии на военно-морской арене, и в них будут применяться современные технологии.
Источники в системе безопасности считают, что корветы ВМС Израиля приспособлены к различным угрозам из Ливана, сектора Газа и Сирии, однако это не относится к кораблю «Маген», первому корвету из серии «Саар-6», прибывшему в Израиль в январе. Он будет полностью готов заступить на вахту только через два года из-за проблем с планированием и ненадлежащей подготовкой. В ВМС опровергают критику в свой адрес и утверждения о неготовности, заявляя, что корвет «Лахав» из серии «Саар-5» вполне способен защитить газовую платформу на месторождении «Кариш» и может находиться рядом с ней столько, сколько потребуется. В Военно-морском флоте напоминают об успешном перехвате двух беспилотников «Хезболлы» и отмечают, что недавно были установлены различные сенсоры и передовые технологии.
Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что их беспилотники десятки раз проникали в Израиль и возвращались. «И мы заявляем, что все израильские газовые месторождения находятся в досягаемости наших ракет и беспилотников. Не только платформа «Кариш», но все месторождения, где Израиль бурит скважины и добывает газ в палестинских водах», - заявил Насралла.