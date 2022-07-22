Армия обороны Израиля готовится к ракетным обстрелам газовых платформ

Уровень готовности в израильской системе безопасности повышен в связи с проблемами и задержками в переговорах между Ливаном и Израилем по разграничению морской границы, активизации работ на газовом месторождении «Кариш» и намерении начать добывать там газ уже в сентябре, пишут «Детали».

Как отмечает издание, в целях защиты израильских буровых установок и интересов в морском пространстве был создан многосторонний форум, в который вошли представители Министерства обороны, ВМС, оперативного отдела Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ВВС, Северного округа ЦАХАЛ, а также разведслужб. Его цель - подготовиться к возможности того, что «Хезболла» попытается инициировать военные действия или провокации, чтобы спровоцировать Израиль или помешать добыче природного газа. Источники подчеркнули, что глава военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива выделил силы и ресурсы для борьбы с угрозами на морской арене и для защиты экономических вод.

Отмечается, что в последние месяцы Военно-морские силы (ВМС) провели несколько учений, в ходе которых различные подразделения отрабатывали угрозу обстрела крылатыми ракетами, высокоточными ракетами и реактивными снарядами. В ближайший месяц должны состояться еще одни крупные учения, которые будут моделировать экстремальные сценарии на военно-морской арене, и в них будут применяться современные технологии.