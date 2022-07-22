Экологи бьют тревогу: в Альпах исчезают ледники

Из-за повышения температуры к 2100 году ледники Альп почти исчезнут, сообщает Reuters.

Повышение температуры провоцирует таяние ледников в Альпах. Как говорят экологи, они на пути к самым большим потерям массы за последние 60 лет.

Зима в прошлом году была скудной на осадки. К тому же Альпы пережили две волны жары. В одну из них температура в швейцарской горной деревне Церматт достигала 30 градусов по Цельсию. В это время уровень талой воды вырос до 5 184 метров вместо нормального уровня в 3 000-3 500 метров.