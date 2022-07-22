Экологи бьют тревогу: в Альпах исчезают ледники
Из-за повышения температуры к 2100 году ледники Альп почти исчезнут, сообщает Reuters.
Повышение температуры провоцирует таяние ледников в Альпах. Как говорят экологи, они на пути к самым большим потерям массы за последние 60 лет.
Зима в прошлом году была скудной на осадки. К тому же Альпы пережили две волны жары. В одну из них температура в швейцарской горной деревне Церматт достигала 30 градусов по Цельсию. В это время уровень талой воды вырос до 5 184 метров вместо нормального уровня в 3 000-3 500 метров.
«Совершенно очевидно, что это экстремальный сезон», - сообщили ученые.
Ледники в европейских Альпах особенно уязвимы, поскольку они небольшого размера и имеют тонкий ледяной покров.
В то же время температура в Альпах прогревается примерно на 0,3 градуса по Цельсию за десятилетие - в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Если так продолжится, к концу столетия ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы.