Прокурор требует конфисковать имущество генерала из банды Эльдара Махмудова

Отмечается, что к объектам недвижимости общей стоимостью более 9 миллионов манатов относятся квартиры и другие нежилые помещения в разных районах.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил прокурор в ходе слушаний в Бакинском военном суде.

Оглашено требование об изъятии имущества экс-начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана генерал-майора Мовлама Шихалиева и членов его семьи.

Недвижимое имущество в Сабаильском и Бинагадинском районах Баку, официальная стоимость которого составляет 2 миллиона 600 тысяч манатов, записано на Мовлама Шихалиева.

Недвижимое имущество в городе Агдаш, а также Бинагадинском, Насиминском, Наримановском и Сабаильском районах Баку, официальная стоимость которого составляет 3 миллиона 207 тысяч 204 маната, записано на супругу Мовлама Шихалиева Айбениз Шихалиеву.

Недвижимое имущество в Бинагадинском и Сабаильском районах города Баку стоимостью 3 миллиона 288 тысяч 116 манатов записано на сына Мовлама Шихалиева Эльшана Шихалиева и его дочь Самиру Шихалиеву.