«Европа сможет пережить зиму без газа из России»

Газовая сделка, касающаяся сокращения потребления топлива и согласованная странами Европейского союза, должна обеспечить достаточный уровень экономии, чтобы пережить зиму даже в случае полной остановки поставок газа из России в июле, заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Наши предварительные подсчеты указывают, что даже если послабления будут в силе, мы добьемся такого сокращения спроса, которое позволит нам спокойно пережить зиму», - цитирует ее Reuters.