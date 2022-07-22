Антироссийские санкции могут смягчить?

Европейский союз будет следить за санкциями против продовольственного экспорта из России. Если они действительно вызывают рост цен на европейском рынке продуктов питания, мы это изучим и устраним, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает EFE.

«Если есть какое-то положение, которое влияет на экспорт из России, конечно, мы его изучим и устраним. Мы не можем обвинять санкции в росте цен [на продовольствие в Европе], но если такие вещи случаются, без сомнения, мы будем следить за этим», - цитирует его EFE.

Однако Боррель подчеркнул, что Брюссель не снизит санкционное давление на Россию до тех пор, пока не прекратится война в Украине.