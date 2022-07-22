Эрдоган рассказал о желании Путина сотрудничать в производстве Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность в сотрудничестве России с Турцией по производству ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, произведенных турецкой компанией Baykar Makina. Об этом сообщает местный телеканал Haber 7 со ссылкой на заявление турецкого лидера.

Согласно информации, на заседании Центрального исполнительного комитета правящей «Партии справедливости и развития» Эрдоган рассказал о новых клиентах компании Baykar Makina - России и ОАЭ. Так, российский президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру, что Россия хотела бы сотрудничать в производстве БПЛА.

Президент Эрдоган также заявил, что ОАЭ сделали Турции предложение о создании завода Baykar на своей территории.

Телеканал отмечает, что в турецкой военной технике заинтересованы и представители Саудовской Аравии. Они хотят приобрести беспилотники Akıncı TİHA.

Беспилотники Bayraktar TB2 использовались в Ираке, Сирии, Ливии, 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года. С осени 2021 года основным закупщиком турецких беспилотников является Украина.