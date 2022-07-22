В Чечне неработающих мужчин заставляют объяснять отказ от службы в армии

В Чечне сотрудники военкоматов заставляют неработающих мужчин писать объяснительную о том, почему они отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник среди чеченских чиновников.

Мужчинам рассылают аудиосообщение, в котором женский голос говорит на чеченском о необходимости «срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет». От них требуется объяснить свой отказ от службы или, наоборот, подписать документы о готовности. Тех, кто имеет инвалидность, просят предоставить удостоверение.

В начале июня чеченские власти сообщили, что от республики на войну в Украину отправились более 8 тысяч человек, 1360 из которых - добровольцы. На деле же настоящих добровольцев почти не осталось: силовики запугивают местных жителей, пытают и угрожают уголовными делами.