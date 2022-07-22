Россия обстреляла израильские самолеты в Сирии

В мае 2022 года российская ПВО обстреляла израильские самолеты в небе над Сирией. Об этом 26 июля заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает Reuters со ссылкой на источники.

Эксперты считают, что Ганц раскрыл эту информацию из-за обострившихся отношений между Россией и Израилем.

Отмечается, что в мае 2022 года российская ПВО С-300 обстреляла израильские самолеты, когда они совершали боевой вылет в Сирию, однако снаряды не достигли целей. Самолеты ВВС Израиля не пострадали. Военные назвали это «разовым инцидентом».

Посольство России в Израиле заявление израильского министра не прокомментировало.