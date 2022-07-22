В России горит Павловский дворец
В Павловске (город входит в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга) загорелся Павловский дворец, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Как утверждают свидетели, произошло короткое замыкание проводки на втором этаже здания, от дворца начал подниматься черный дым.
Пожарные ищут источник возгорания. В музее-заповеднике «Павловск» заявили, что причины пожара выясняются.
Павловский дворец был летней резиденцией императора Павла I. Дворцово-парковый ансамбль строили на протяжении около 50 лет архитекторы Чарлз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карло Росси.