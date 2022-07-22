Жаля Агазаде, собкор 18:16

В последний раз тарифы на воду и сброс сточных вод повышались в Азербайджане полтора года назад. Тем не менее, чистые убытки ОАО «Азерсу», которое является государственным оператором водоснабжения и канализации, не только не уменьшились, а, наоборот, возросли. Даже несмотря на то, что компания продолжает получать дотации из государственного бюджета. Следует отметить, что в феврале 2021 года тариф за подачу одного кубометра воды для населения Баку, Сумгаита, Хырдалана и Апшеронского района был повышен до 70 копеек, для других административно-территориальных единиц страны – до 60 копеек за кубометр. Одновременно тариф за услуги по сбросу сточных вод по стране подскочил с 15 до 30 копеек. Таким образом рост цен по обеим позициям составил 100 процентов. Тогда Тарифный совет объяснил это прекращением госдотаций для ОАО «Азерсу» и увеличением объемов подачи воды.

Но, как следует из заключения Счетной палаты об исполнении государственного бюджета на 2021 год, в течение минувшего года компании ОАО «Азерсу» было выплачено субсидий из государственного бюджета на общую сумму 13 миллионов манатов. Из финансового отчета, обнародованного недавно ОАО «Азерсу», следует, что, несмотря на стопроцентное повышение тарифов, компания завершила 2021 год с убытком в 552 миллиона долларов (в 2020-м они составили 323 миллиона манатов). Таким образом, даже несмотря на удвоение тарифов, убытки «Азерсу» за год возросли на 230 миллионов манатов, составив в целом 7 миллиардов 855 миллионов манатов. В отчете показано, что от продажи воды «Азерсу» заработало в прошлом году 182 миллиона 500 тысяч манатов – на 45 процентов больше, чем год назад. То есть, решение Тарифного совета позволило компании выручить от продажи воды на 60 миллионов манатов больше. А если добавить к ним дополнительные 70 миллионов манатов, заработанные на услугах очистных сооружений, выходит, что компания «Азерсу» всего за год увеличила свою прибыль почти на 40 (!) процентов. Тем не менее, убытки компании поглотили даже столь солидную прибыль. Как отмечается в отчете, основной причиной стало увеличение расходов компании по «прочим операциям» в 2,6 раза до 550 миллионов манатов, а также по продаже и распределению – на 24,7 процента до 147 миллионов манатов. При этом административные расходы ОАО «Азерсу» снизились на 30 процентов и составили 28,7 миллиона манатов. Хотя цена на воду в прошлом году выросла, тем не менее, показатель собираемости платы за ее потребление увеличился. Так, согласно официальному заявлению ОАО, уровень собираемости среди населения страны составил в 2021 году 90,3 процента – на три процента больше, чем в 2020-м году.

В своем пресс-релизе компания «Азерсу» объясняет убытки строительством новых водопроводов и канализационных систем и выражает уверенность в том, что после завершения основных инвестиционных проектов финансовое положение компании улучшится. Однако по мнению как местных экспертов, так и международных финансовых организаций, главная причина того, что общий убыток государственного водного оператора приближается к 8 миллиардам манатов, заключается в отсутствии в компании «Азерсу» прозрачности и стандартов корпоративного управления. Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, считающийся одним из наиболее коррумпированных чиновников страны, был освобожден от занимаемой должности в начале мая 2021 года, то есть уже после повышения тарифов на воду и канализацию.