Пиявки из Азербайджана стоили карьеры Магомедову

Дагестанский таможенник признан виновным в получении взятки от гражданина Азербайджана.

По информации российских СМИ, Магомеднаби Магомедов работал старшим инспектором на Магарамкентском таможенном посту в Дагестане. Как-то он досматривал грузовик, который прибыл в республику из Азербайджана.

В грузовике везли землю с более чем 25 кг пиявок. По закону такой специфический товар можно провозить только со спецдокументами. Но Магомедов, получив взятку в размере 20 тыс. рублей, позволил это сделать. В итоге Магомедова оштрафовали на 500 тыс. рублей и запретили служить на таможне в течение двух лет.