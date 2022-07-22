Зурабишвили: Россия пытается захватить новые территории Грузии

Россия планирует "заполучить" часть грузинского курорта Бичвинта с помощью договора с Абхазией. Подобные действия - очередная форма аннексии со стороны Кремля. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.

"То, что мы видим в Бичвинта, - это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию", - подчеркнула она.

Отметим, что накануне в сети появилась информация о договоре по аренде реликтовой рощи, набережной и акватории, которые находятся в Бичвинта.

Таким образом, Россия получит практически 186 гектаров земли и 115 гектаров морского пространства.