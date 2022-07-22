В России арестовали известного азербайджанского вора в законе

На полуострове Камчатка задержан криминальный авторитет Джамшир Мамедов по прозвищу Бродяга, сообщают российские федеральные СМИ.

Отмечается, что Мамедова «короновал» вор в законе Лоту Гули (Надир Салифов), который был убит в Турции в 2020 году.

По данным СМИ, Мамедов отбывал срок в украинской тюрьме, а в 2021 году переехал в Санкт-Петербург. Оттуда местные криминальные авторитеты отправили его на Камчатку для передела сфер влияния. На полуостров Мамедов прибыл в декабре 2021 года и занялся тем, что ему поручили.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.