Иностранные корреспонденты, следящие за событиями в этом регионе, отмечают, что признаков скорого начала операции нет, однако вдоль линии соприкосновения, разделяющей курдов и силы протурецкой «Сирийской национальной армии», ежедневно идут боестолкновения, а артиллерия ВС Турции наносит удары по позициям курдских боевиков.

После состоявшегося на прошлой неделе в Тегеране саммита России, Ирана и Турции Анкара, похоже, временно отложила планы, связанные с контртеррористической операцией на севере Сирии.

Напомним, на саммите в Тегеране верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент России Владимир Путин выступили против новой военной операции Турции на севере Сирии. По мнению аналитиков, если обе эти страны, особенно, Москва, не дадут «зеленый свет», Турции будет сложно начать операцию, поскольку Россия полностью контролирует воздушное пространство над городами Манбидж и Тель-Рифат, которые являются основными целями в оперативном плане турецкой армии.

С другой стороны, на переговорах при посредничестве России была достигнута договоренность между «Сирийскими демократическими силами» (состоящими из курдских боевиков РПК/ОНС) и режимом в Дамаске, согласно которой части сирийской армии уже дислоцированы в Манбидже и Тель-Рифате.

«Мы понятия не имеем, что собирается делать Турция, - заявил сопредседатель курдской «Партии демократического единства» Салих Муслим в телефонном интервью с арабским изданием Al-Monitor. - Но для продолжения потребуется, по крайней мере, «желтый свет» из Кремля».

Муслим подтвердил, что в результате договоренности, достигнутой с режимом в Дамаске, в Манбидж и Тель-Рифат было переброшено «несколько сотен личного состава и техники» сирийской армии.

На вопрос о каких-либо недавних перемещениях турецких войск, указывающих на близость операции, Муслим ответил:

«Они уже завершили большую часть своих приготовлений на турецкой стороне [из подконтрольных Турцией районов] вокруг Тель-Рифата и Манбиджа. Им ничего не остается, кроме как атаковать».

Однако высокопоставленный представитель «Национального конгресса Курдистана», крупнейшего оппозиционного блока на северо-востоке Сирии, сообщил Al-Monitor без указания своего имени, что Турция приказала оппозиционным силам воздержаться от огня.

«При этом Эрдоган ждет возможности, чтобы начать атаку, поэтому мы не знаем, что будет завтра», - добавил тот же источник.