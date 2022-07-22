306 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 306 случаев заражения коронавирусом, 258 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 796 882 факта заражения коронавирусной инфекцией. 785 166 человек вылечились, 9 739 скончались, число активных больных - 1 977.

За прошедшие сутки проведено 3 739 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 029 737 тестов.