В Азербайджане изменены тарифы на поставку бензина и дизельного топлива. На заседании Тарифного совета было рассмотрено обращение SOCAR об определении тарифов на поставку бензина и дизельного топлива.

Согласно действующему до сих пор решению Совета, оптовый тариф (включая тариф поставки) на нефтепродукты введен с учетом всех расходов, связанных с транспортировкой до места розничной продажи. А поскольку тариф на поставку включает в себя как расходы на хранение и транспортировку по оптовым пунктам, так и расходы на доставку в розничные пункты, это привело к возникновению спорных ситуаций, нарушению финансовой дисциплины в зависимости от вида оказания услуг между субъектами.

В связи с этим за прошедший период были проведены соответствующие аналитические работы, и с целью исключения таких случаев было сочтено целесообразным изменить тарифную цепочку, сохранив розничный тариф на бензин и дизельное топливо на прежнем уровне - 1,0 манат/литр и 0,80 манат/литр, и установить тарифы поставок для оптовой и розничной торговли отдельно.

Тариф на оптовую поставку бензина и дизельного топлива повышен с 18 манатов до 20 манатов за тонну, по АЗС - повышен со 100 манатов до 108 манатов за тонну, а тариф на транспортировку указанных продуктов по трубам установлен на уровне 3 манатов за тонну.