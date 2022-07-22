В Азербайджане подготовят новый законопроект «О политических партиях»
Представители всех политических партий, представленных в Милли Меджлисе обратились к спикеру парламента в связи с подготовкой нового законопроекта «О политических партиях».
В обращении подчеркивается необходимость подготовки нового закона, отвечающего реалиям современного развития страны.
Началась работа по подготовке документа.
Учитывая общественную значимость этого закона, предложено представить в Милли Меджлис предложения политических партий, зарегистрированных в Азербайджане, по новому законопроекту.