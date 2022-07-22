Ультиматум короля Иордании Ирану

В интервью кувейтской газете «Аль-Рай» король Абдалла II сказал, что вмешательство Ирана в регион «затронуло добрососедские отношения с арабскими странами».

Король Иордании Абдалла II заявил, что его страна «регулярно сталкивается с нападениями около своих границ со стороны связанных с Ираном ополченцев», и призвал официальный Тегеран «изменить поведение».

Критика прозвучала в ответ на вопрос о столкновениях между контрабандистами наркотиков и оружия, базирующимися в Сирии, и иорданскими вооруженными силами. Известно, что некоторые из этих группировок оказывают финансовую поддержку «Хезболле», ключевому союзнику Тегерана в Сирии.

Столкновения с иорданскими пограничниками происходили регулярно. В январе этого года ополченцы убили как минимум одного офицера и пограничника. В ответ иорданские военные в том же месяце ликвидировали около 27 предполагаемых торговцев наркотиками и членов вооруженных групп.

Хашимитский монарх заявил, что контрабанда наркотиков и оружия представляет «угрозу для Иордании и других арабских стран», добавив, что изменение внешнеполитической позиции Ирана должно произойти на местах.

Напомним, что в мае этого года король Абдалла II, выступая в американском аналитическом центре Института Гувера, заявил, что интервенционизм Тегерана вызывает беспокойство в регионе. По его словам, помимо поддержки Башара Асада и «Хезболлы», поддержка Тегераном хуситов в Йемене также создала нестабильность и беспокойство в Персидском заливе.