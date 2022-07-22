Латвия захотела купить HIMARS у США

Министерство обороны Латвии в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими странами направило запрос в США о закупке реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на пресс-службу латвийского Минобороны.

«Министерство обороны отправило письмо с запросом в США о наличии и ценах на HIMARS», — рассказали в ведомстве. Там пояснили, что это совместный проект с другими прибалтийскими странами, «и Минобороны рассчитывает на его поддержку и финансирование со стороны США».

Количество американских РСЗО, которые намереваются приобрести в Латвии, не уточняется.